Explosions can be heard
Fire station fully engulfed in flames: Battle against the fire!
A major operation involving several fire departments: Of all places, the fire station in Lieserhofen, in the Carinthian municipality of Seeboden, is engulfed in flames on Tuesday morning.
Emergency responders were alerted at 9:26 a.m.! Members of the fire departments from Gmünd, Kötzing, Lieserhofen, Tangern, Seeboden, Lendorf, Möllbrücke, Spittal, and Treffling are currently battling the flames.
Surrounding buildings must be protected
This is a major fire. The challenge: protecting surrounding buildings. Two new fire trucks are housed in the building. “The explosions of the gas cylinders stored in the fire station could be heard; the windows rattled,” neighbors report.
New fire trucks completely destroyed
“The two fire trucks—a TLF tanker fire engine and a KLFA small fire engine—have been completely destroyed. We’re talking about a total loss here. The vehicle garage has also fallen victim to the flames,” according to emergency responders. The vehicles were new.
Large deployment of special response teams
In addition to the roughly 120 firefighters from the region, the police are also on the scene with the Cobra task force.
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