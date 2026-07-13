Plane Crash in Lower Austria
Passenger (15) Freed Herself from the Wreckage
Surviving a plane crash is nothing short of a miracle. During that sightseeing flight on Sunday that ended in a crash in Lower Austria, a 15-year-old passenger even managed to free herself from the wreckage with almost no injuries. Two other passengers died.
It was supposed to be a special day in the life of 15-year-old Lea (name changed) following her confirmation. Her uncle had given her a sightseeing flight as a gift.
On Sunday, she set off from the Seitenstetten airfield in a four-seater propeller plane, accompanied by a friend and pilot Michael K., heading toward the Salzkammergut. Around 11:40 a.m.—as reported—engine failure brought the outing to a dramatic end.
Pilot and Woman Killed
The small plane crashed near Neuhaus in the Scheibbs district. Pilot Michael K. (47) and Sylvana G. (47) were killed in the crash. The girl managed to free herself from the wreckage. Lea and her uncle (41) were then rescued using a rope.
Dramatic: Shortly before the crash, the pilot reported a problem with the oil pressure over the radio. Austro Control advised an emergency landing at the nearest airfield in Mariazell. But the small plane did not make it that far. It crashed in the rugged terrain of the Ötscher region.
The wreckage was secured, and an autopsy of the pilot was ordered. Incidentally, the crashed Piper 28 was the first sport aircraft to successfully circumnavigate the Mediterranean.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.