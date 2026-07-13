Das heizt ÖVP und SPÖ ein | Brennende Hüte

Brennende Hüte. Es sind zunächst vor allem Daten aus jenen Bundesländern, die im kommenden Jahr ihre Landtage und damit Landeshauptleute neu wählen. Am Montag schlug eine Foresight-Umfrage aus Tirol ein: Demnach liegen dort, wo die ÖVP mit Landeshauptmann Mattle 2022 noch 34,7 Prozent erreichte, während die FPÖ damals auf 18,8 Prozent kam, nun beide mit je 29 Prozent Kopf an Kopf. Da brennt der schwarze Hut. Aber längst nicht nur in Tirol, wo im Herbst des nächsten Jahres gewählt wird, sondern auch in Oberösterreich – Wahl ebenfalls im Herbst 2027, auch dort ÖVP und FPÖ Kopf an Kopf. Katastrophale Werte werden für die ÖVP auch aus der Steiermark gemeldet, für die SPÖ rundum. Ein ruhiger Sommer? Nein, wenn die Hüte lichterloh brennen, dann ist es ein ganz heißer Sommer.