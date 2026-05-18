OMV zapft nun Rekord-Gasfund im Marchfeld an

• Niederösterreich ist die Wiege der OMV – 70 Jahre Partnerschaft zwischen OMV und Land Niederösterreich. OMV ist sehr stark regional verankert.

• Die OMV unterstützt zahlreiche Projekte und Aktivitäten in den Gemeinden in Niederösterreich, in denen sie aktiv ist und war. Zum Beispiel durch die enge und nachhaltige Kooperation mit dem „Gemeindeverband der niederösterreichischen Erdöl- und Erdgasgemeinden”.

• Rund 1.900 hochqualifizierte Mitarbeiter:innen an den OMVStandorten in NÖ – davon rund 420 Mitarbeiter am Standort Gänserndorf (inkl. 26 Lehrlinge → Fokus auf Fachkräfteausbildung in Niederösterreich).

• Rund 11.000 Arbeitsplätze werden in Niederösterreich durch die Tätigkeit der OMV indirekt gesichert.

• Obertage-Einrichtungen entsprechen den Produktionsanforderungen der nächsten 20 Jahre

• Weltklasse Labor in Gänserndorf: OMV Austria gilt als technologisches Center of Excellence weltweit innerhalb des Konzerns und stellt somit die Basis des weltweiten Erfolges dar.

• Raffinerie Schwechat ist eine der größten und modernsten Binnenraffinerien Europas mit eigenem Technikum.