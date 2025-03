OMV und ADNOC: Neuer Big Player nach Fusion

Die OMV soll 1,6 Milliarden Euro in das Joint Venture einschießen, das den Sitz und die Zentrale in Österreich haben soll und zunächst in Abu Dhabi, später aber auch an der Wiener Börse notieren soll. Der Vorstand soll von beiden Unternehmen „einstimmig aufgrund der Qualifikationen“ ernannt werden, den Aufsichtsratsvorsitzenden darf jedoch ADNOC alleine bestellen.