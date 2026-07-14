Millionen-Investments stärken Bauern und Betriebe

Gut für die Region

Wirtschaftskammer-Präsident Wolfgang Ecker betont, dass solche Investitionen weit über einzelne Betriebe hinausreichen: Sie sichern Aufträge für zahlreiche Firmen und stärken regionale Wirtschaftskreisläufe.

Pernkopf, der für diese Offensive Förderungen der Landesregierung ermöglicht hat, unterstreicht die enge Verbindung zwischen Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie: „Wenn verarbeitenden Betriebe ausbauen, setzen sie auf die hohe Qualität wertvoller bäuerlicher Produkte – davon profitieren beide Seiten und die Umwelt.“