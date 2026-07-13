Budget-Marathon vorm Ziel: Viele Sorgen bleiben

Zum zweiten Mal en suite wird ein Budget für das laufende Jahr erst im Sommer beschlossen. Das Zwölftel-Sparbudget für die ersten sieben Monate hat immens geholfen. „Die operative Gebarung hat sich von 5,7 Millionen Euro im Dezemberg2025 auf ein Plus von 8,7 Millionen Euro gedreht. Die Bundesertragsanteile haben sich positiv entwickelt, bei Sachaufwendungen würden derzeit 5,7 Millionen Euro weniger ausgegeben werden. Der Allgemeine Haushalt hat sich um 14,5 Millionen Euro verbessert. Nach Maastricht-Kriterien haben wir jetzt ein Ergebnis von minus 12,8 Millionen Euro, das ist im Vergleich mit anderen Städten ein gutes Ergebnis“, sagt Finanzreferentin Constance Mochar (SP). „Klagenfurt hat sogar eine freie Finanzspitze von 3,7 Millionen Euro.“