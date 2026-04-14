Britney Spears‘ Söhne drängten Sängerin zum Entzug

Ende der Vormundschaft ist Segen und Fluch

Bereits am Wochenende begab sich Spears in einer Klinik in Behandlung – nicht, ohne sich noch einmal halb nackt auf Instagram beim Tanzen zu präsentieren. Ein Video von vielen, das in den letzten Wochen und Monaten dafür sorgte, dass sich Fans und Freunde um die Sängerin, die sich vor rund fünf Jahren von der 13 Jahre langen Vormundschaft ihres Vaters befreien konnte, sorgten.