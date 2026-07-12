Wieder starb ein Biker nach Crash mit Pkw

Es ist schon wieder passiert: Nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw erlag ein Motorradfahrer (63) nun im Spital seinen schweren Verletzungen.
Die Serie an tödlichen Motorradunfällen in der Steiermark will kein Ende nehmen: Wie nun bekannt wurde, erlag ein 63-Jähriger Biker seinen schweren Verletzungen, die er sich am Freitag bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw auf der B70 bei Edelschrott zugezogen hatte. Die beiden Fahrzeuge kollidierten aus bisher noch unbekannter Ursache in einer Kurve, der Mann blieb neben der Fahrbahn in einer Böschung liegen.
Per Rettungschrauber wurde er zum Spital geflogen, wo er den Kampf um sein Leben schlussendlich verloren hat.
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