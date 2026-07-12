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Kampf ums Überleben

Wieder starb ein Biker nach Crash mit Pkw

Steiermark
12.07.2026 22:30
Symbolbild
Symbolbild(Bild: P. Huber)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Es ist schon wieder passiert: Nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw erlag ein Motorradfahrer (63) nun im Spital seinen schweren Verletzungen.

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Die Serie an tödlichen Motorradunfällen in der Steiermark will kein Ende nehmen: Wie nun bekannt wurde, erlag ein 63-Jähriger Biker seinen schweren Verletzungen, die er sich am Freitag bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw auf der B70 bei Edelschrott zugezogen hatte. Die beiden Fahrzeuge kollidierten aus bisher noch unbekannter Ursache in einer Kurve, der Mann blieb neben der Fahrbahn in einer Böschung liegen. 

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