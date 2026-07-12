Alko-Lenker rammte geparkten Pkw und Gartenzaun

Gegen 13.10 Uhr war der 51-Jährige mit seinem Pick-up im Bereich Pirchanger in Schwaz in Richtung Südosten unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen geriet auf die linke Straßenseite und prallte gegen einen Gartenzaun. In weiterer Folge wurden auch ein geparkter Pkw sowie ein Verkehrsspiegel beschädigt.