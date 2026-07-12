Alko-Lenker rammte geparkten Pkw und Gartenzaun

Mit mehr als nur einem Blechschaden endete Sonntagmittag die Fahrt eines 51-jährigen Österreichers in Schwaz in Tirol. Der Lenker kam mit seinem Pick-up von der Fahrbahn ab, krachte in einen Gartenzaun, beschädigte ein geparktes Auto sowie einen Verkehrsspiegel. Ein Alkotest fiel positiv aus.
Gegen 13.10 Uhr war der 51-Jährige mit seinem Pick-up im Bereich Pirchanger in Schwaz in Richtung Südosten unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen geriet auf die linke Straßenseite und prallte gegen einen Gartenzaun. In weiterer Folge wurden auch ein geparkter Pkw sowie ein Verkehrsspiegel beschädigt.
Lenker erheblich alkoholisiert
Anrainer beobachteten den Unfall und alarmierten umgehend die Polizei. Die einschreitenden Beamten führten beim Lenker einen Alkomattest durch. „Der Mann war erheblich alkoholisiert“, heißt es seitens der Polizei. Der Führerschein wurde dem Mann sofort vorläufig abgenommen.
Am Pick-up entstand erheblicher Sachschaden. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.
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