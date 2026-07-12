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40-Jähriger in Klinik

Absturz im Klettergarten: Alpinist schwer verletzt

Tirol
12.07.2026 21:05
Symbolfoto
Symbolfoto(Bild: Jamrooferpix - stock.adobe.com)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Dramatischer Alpinunfall am Samstagnachmittag im Klettergarten „Schneekarle Süd“ in Zams in Tirol: Ein 40-jähriger Österreicher stürzte beim Abseilen rund 25 Meter über teils senkrechtes Gelände ab. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen und musste vom Notarzthubschrauber mit dem Tau geborgen werden.

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Der erfahrene Kletterer hatte gegen 14 Uhr zu Trainingszwecken mehrfach die Route „Nicht genügend“ absolviert. Nach dem Erreichen des Standplatzes bereitete er sich auf ein aktives Abseilen vor. Aus bislang ungeklärter Ursache lehnte sich der 40-Jährige jedoch nach hinten, obwohl das Abseilsystem offenbar noch nicht ordnungsgemäß gesichert war.

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In der Folge stürzte der Mann rund 25 Meter über teils senkrechtes Felsgelände bis zum Wandfuß. Alarmierte Einsatzkräfte leisteten umgehend Erste Hilfe. Anschließend wurde der Schwerverletzte von der Besatzung des Notarzthubschraubers mittels Tau geborgen und zur weiteren Behandlung in die Innsbrucker Klinik geflogen.

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