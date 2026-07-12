Absturz im Klettergarten: Alpinist schwer verletzt

Dramatischer Alpinunfall am Samstagnachmittag im Klettergarten „Schneekarle Süd“ in Zams in Tirol: Ein 40-jähriger Österreicher stürzte beim Abseilen rund 25 Meter über teils senkrechtes Gelände ab. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen und musste vom Notarzthubschrauber mit dem Tau geborgen werden.
Der erfahrene Kletterer hatte gegen 14 Uhr zu Trainingszwecken mehrfach die Route „Nicht genügend“ absolviert. Nach dem Erreichen des Standplatzes bereitete er sich auf ein aktives Abseilen vor. Aus bislang ungeklärter Ursache lehnte sich der 40-Jährige jedoch nach hinten, obwohl das Abseilsystem offenbar noch nicht ordnungsgemäß gesichert war.
In der Folge stürzte der Mann rund 25 Meter über teils senkrechtes Felsgelände bis zum Wandfuß. Alarmierte Einsatzkräfte leisteten umgehend Erste Hilfe. Anschließend wurde der Schwerverletzte von der Besatzung des Notarzthubschraubers mittels Tau geborgen und zur weiteren Behandlung in die Innsbrucker Klinik geflogen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.