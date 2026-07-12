Absturz im Klettergarten: Alpinist schwer verletzt

Der erfahrene Kletterer hatte gegen 14 Uhr zu Trainingszwecken mehrfach die Route „Nicht genügend“ absolviert. Nach dem Erreichen des Standplatzes bereitete er sich auf ein aktives Abseilen vor. Aus bislang ungeklärter Ursache lehnte sich der 40-Jährige jedoch nach hinten, obwohl das Abseilsystem offenbar noch nicht ordnungsgemäß gesichert war.