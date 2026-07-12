Kletterin (34) verletzte sich bei Sturz an Hüfte

Mit einem Flug ins Krankenhaus endete am Samstag eine Kletterpartie für eine 34-jährige Deutsche im Gemeindegebiet von Kufstein! Die Frau stürzte und verletzte sich dabei erheblich an der Hüfte. Ihre Begleiter setzten den Notruf ab.
Die 34-Jährige war als Mitglied einer vierköpfigen deutschen Kletterergruppe aus Dresden und Hamburg gegen 10 Uhr in die Mehrseillängentour „Gatto Nero“ am Nordwestsockel der Kleinen Halt auf 2116 Meter eingestiegen.
Die zwei Männer der Gruppe (29 und 38 Jahre) befanden sich am Standplatz der dritten Seillänge, als die 34-Jährige zu ihnen hinaufsteigen wollte. Plötzlich kam sie gut einen Meter unter dem Standplatz zu Fall und stürzte rund neun Meter ins Seil.
Partner konnten Verletzte weiter abseilen
Ihre Seilgefährtin konnte den Sturz abfangen und die Verunfallte zu ihrem Standplatz abseilen. Die Kletterpartner schafften es, die Frau trotz intensiver Schmerzen im Bereich der Hüfte bis zum Wandfuß der „Kleinen Halt“ abzuseilen.
Dort setzte der 29-Jährige gegen 15 Uhr einen Notruf ab. Die Verletzte wurde von der Besatzung des Notarzthubschraubers mit dem Tau geborgen und mit erheblichen Verletzungen ins Krankenhaus nach Kufstein geflogen.
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