Marc Marquez Celebrates a Dominant Start-to-Finish Victory

World Champion Marc Marquez secured his tenth MotoGP victory at the Sachsenring on Sunday during the German Grand Prix. With this unchallenged win, the Ducati rider tied Giacomo Agostini’s record for the most wins in the premier class at a single track. The Italian had also triumphed ten times on the street circuit in Imatra, Finland. The Trackhouse Aprilia duo of Ai Ogura and Raul Fernandez rounded out the podium.