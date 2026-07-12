MotoGP at the Sachsenring
Marc Marquez Celebrates a Dominant Start-to-Finish Victory
World Champion Marc Marquez secured his tenth MotoGP victory at the Sachsenring on Sunday during the German Grand Prix. With this unchallenged win, the Ducati rider tied Giacomo Agostini’s record for the most wins in the premier class at a single track. The Italian had also triumphed ten times on the street circuit in Imatra, Finland. The Trackhouse Aprilia duo of Ai Ogura and Raul Fernandez rounded out the podium.
Jorge Martin continues to lead the overall World Championship standings, finishing fifth behind KTM rider Pedro Acosta. Marquez narrowed the gap to his Spanish compatriot to 18 points and can continue to dream of defending his title. He had already won the Sprint race on Saturday. In the main race, starting from pole position with a lead of nearly two seconds, he left no room for doubt and dominated the race from the start.
Here are the detailed results:
His younger brother Alex Marquez retired, as did Fabio Di Giannantonio, who thus missed his chance to take the championship lead. KTM rider Brad Binder had to settle for tenth place. Former championship leader Marco Bezzecchi did not start the race. The Italian had broken his left collarbone in a serious crash during qualifying and underwent successful surgery on Sunday. It is currently unclear when the Aprilia rider will be able to return to the track.
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