Regierungs-Noten | Vierer für den Dreier

Vierer für den Dreier. Genau hingeschaut haben wohl auch die meisten der fast 40.000 „Krone“-Leser, die bei unserer Online-Benotung der Regierungspolitiker mitmachten. Da dürfte das vor den großen Parlamentsferien veranstaltete Nationalratsfurioso wenig Eindruck hinterlassen haben. In Erinnerung bleiben wird davon vor allem, dass ein Neos-Abgeordneter, der die exorbitant hohe österreichische Parteienfinanzierung kritisiert hat, umgehend aus der Partei geworfen wurde. Das herb ausgefallene Zeugnis der „Krone“-Leser – ein matter Vierer für die Dreier-Koalition – muss für diese ein dringender Aufruf sein, sich im Sommer nicht zurückzulehnen und im Herbst alle Kräfte zu sammeln. Denn spätestens da wird sich die Zukunft weisen: Hat die Regierung noch eine letzte Chance – oder stürzt sie vom alarmierenden „Genügend“ zum vernichtenden „Nicht genügend“ ab?