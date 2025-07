Greg (10) traf erstmals auf seinen Lebensretter

Es waren nur wenige Sekunden, die am 29. Juni im Strandbad St. Gilgen in Salzburg zwischen Leben und Tod entschieden. Der zehnjährige Greg war – wie ausführlich berichtet – bei einem Ausflug mit seiner Fußballmannschaft von einem Steg in den Wolfgangsee gesprungen. Aufgetaucht war der junge Linzer danach allerdings nicht mehr.