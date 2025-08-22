Vorteilswelt
Wunder vom Wolfgangsee

Drei Tage im Koma: „Greg geht es immer besser“

Oberösterreich
22.08.2025 06:00
Der mittlerweile Elfjährige erholte sich im Spital von seinen Verletzungen.
Der mittlerweile Elfjährige erholte sich im Spital von seinen Verletzungen.(Bild: Hinterkörner)

„Ich habe gar nicht gemerkt, dass ihm etwas fehlt“, erinnert sich Thomas Hinterkörner (52) an sein erstes Treffen mit dem elfjährigen Greg. Der 52-Jährige wurde für den Buben bei einem Badeunfall Ende Juni zum Lebensretter. Um allen Helfern zu danken, veranstaltet Gregs Mutter nun einen Gottesdienst.

Es ist das „Wunder vom Wolfgangsee“, dass Greg lachend zu Hause auf der Couch sitzt und mit seinen Geschwistern spielen kann. Wie ausführlich berichtet, war der mittlerweile elfjährige Linzer nach einem Sprung in den Wolfgangsee am 29. Juni nicht mehr aufgetaucht. Augenzeuge Thomas Hinterkörner wurde zum Lebensretter für den Buben.

Drei Tage im Koma
Der 52-Jährige sprang ohne lange zu zögern ins Wasser und konnte Greg aus fünf Metern Tiefe an die Oberfläche tauchen. Dort übernahm sofort eine zufällig anwesende Ärztin die Erste-Hilfe-Maßnahmen. Der Elfjährige wurde ins Salzburger Uniklinikum geflogen, lag dort drei Tage lang im Koma.

Der tapfere Bub kann schon wieder lachen.
Der tapfere Bub kann schon wieder lachen.(Bild: zVg)

Retter hält Kontakt mit Familie
Seither macht der Linzer erstaunliche Fortschritte. „Ich hab bei unserem ersten Treffen gar nicht bemerkt, dass ihm etwas fehlt. Die Ärzte sind sehr zuversichtlich, dass er auch die nächsten Therapieschritte schnell schaffen wird“, erzählt Thomas Hinterkörner, der in regelmäßigem Austausch mit Gregs Mama ist.

Am Freitag traf Greg mit Mama Ose auf seine Helfer Thomas Hinterkörner und Ehefrau Lieselotte.
Wunder vom Wolfgangsee
Greg (10) traf erstmals auf seinen Lebensretter
27.07.2025
„Kleines Wunder!“
Zehnjähriger nach Badeunfall aus Koma erwacht
02.07.2025

Am Geburtstag aus Spital entlassen
Ausgerechnet an seinem elften Geburtstag durfte der aufgeweckte Bursch vor genau drei Wochen das Spital verlassen und zu Familie und Freunden nach Linz zurückkehren. „Es geht ihm immer besser. Er spielt viel gemeinsam mit seinen Brüdern. Und er hat eine große Freude mit seinem neuen Scooter, den er zum Geburtstag geschenkt bekommen hat“, sagt Mama Ose, die seit dem Unglück nicht von der Seite ihres Sohnes weicht.

Hier findet der Gottesdienst statt.
Hier findet der Gottesdienst statt.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Dankgottesdienst für Helfer
Am Mittwoch und Donnerstag waren die beiden zu Untersuchungen zurück in Salzburg, auch da war alles in Ordnung. Um allen Helfern und Gott zu danken, organisiert die strenggläubige Mama einen Dankgottesdienst. „Jeder, der vorbeikommen will, ist herzlich eingeladen und kann gemeinsam mit uns feiern“, so Ose, die auch mit ihrem Gospelchor auftreten wird.

Der Dankgottesdienst findet am Sonntag in der Linzer Unionstraße 106 um 13.30 Uhr statt.

Porträt von Philipp Zimmermann
Philipp Zimmermann
Oberösterreich

