Drei Tage im Koma: „Greg geht es immer besser“

Am Geburtstag aus Spital entlassen

Ausgerechnet an seinem elften Geburtstag durfte der aufgeweckte Bursch vor genau drei Wochen das Spital verlassen und zu Familie und Freunden nach Linz zurückkehren. „Es geht ihm immer besser. Er spielt viel gemeinsam mit seinen Brüdern. Und er hat eine große Freude mit seinem neuen Scooter, den er zum Geburtstag geschenkt bekommen hat“, sagt Mama Ose, die seit dem Unglück nicht von der Seite ihres Sohnes weicht.