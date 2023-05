Betrieb auf Postalm kann fortgesetzt werden

Am Dienstag gab es für das Skigebiet an der Grenze zwischen dem Flach- und Tennengau aber positive Nachrichten. Die Gläubiger, rund 45 an der Zahl mit Forderungen von rund 350.000 Euro, stimmten am Landesgericht Salzburg dem Sanierungsplan zu, wie der Kreditschutzverband KSV 1870 berichtet.