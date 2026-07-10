Erneut mehrere Verletzte bei Motorradunfällen

Nach mehreren tödlichen Motorradunfällen in der Steiermark in jüngster Zeit wurden auch am Freitag wieder mehrere Biker verletzt, zwei von ihnen schwer. Die Vorfälle ereigneten sich in den Bezirken Graz-Umgebung, Liezen und Voitsberg.
Schon im Frühverkehr krachte es zum ersten Mal. Eine 17-jährige Pkw-Lenkerin übersah in Judendorf-Straßengel nördlich von Graz gegen 7.40 Uhr beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden Motorradlenker, die Fahrzeuge kollidierten. Der 30-Jährige stürzte und wurde unbestimmten Grades verletzt, er wurde ins UKH Graz eingeliefert.
Oberösterreicher von rechts abbiegendem Pkw gestreift
Schwer verletzt wurde rund drei Stunden später ein 70-jähriger Biker, ebenfalls bei einer Kollision mit dem Pkw einer jungen Lenkerin. Die 18-Jährige aus dem Bezirk Liezen wollte gegen 10.45 Uhr auf der B146 nach rechts Richtung Untergrimming abbiegen, aus unbekannter Ursache wurde der nachkommende Motorradlenker aus Oberösterreich vom Pkw gestreift. Er kam zu Sturz und wurde nach der Erstversorgung vom Notarzthubschrauber C14 ins DKH Schladming geflogen.
Hubschraubereinsatz auch auf B70
Kurz nach Mittag mussten dann auch die Einsatzkräfte in der Weststeiermark zu einem Motorradunfall ausrücken. Ein 63-jähriger Biker war auf der B70 im Gemeindegebiet von Edelschrott aus unbekannter Ursache mit dem entgegenkommenden Pkw eines 61-Jährigen kollidiert. Er stürzte und blieb neben der Fahrbahn in einer Böschung liegen. Nach der Erstversorgung wurde der 63-Jährige mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz gebracht, der Pkw-Lenker blieb unverletzt. Die B70 war im Bereich der Unfallstelle von 13.15 Uhr bis 14.35 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.