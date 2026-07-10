Erneut mehrere Verletzte bei Motorradunfällen

Hubschraubereinsatz auch auf B70

Kurz nach Mittag mussten dann auch die Einsatzkräfte in der Weststeiermark zu einem Motorradunfall ausrücken. Ein 63-jähriger Biker war auf der B70 im Gemeindegebiet von Edelschrott aus unbekannter Ursache mit dem entgegenkommenden Pkw eines 61-Jährigen kollidiert. Er stürzte und blieb neben der Fahrbahn in einer Böschung liegen. Nach der Erstversorgung wurde der 63-Jährige mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz gebracht, der Pkw-Lenker blieb unverletzt. Die B70 war im Bereich der Unfallstelle von 13.15 Uhr bis 14.35 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.