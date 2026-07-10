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Erneut mehrere Verletzte bei Motorradunfällen

Steiermark
10.07.2026 19:13
Auf der B70 wurde ein Motorradlenker bei Edelschrott schwer verletzt.
Auf der B70 wurde ein Motorradlenker bei Edelschrott schwer verletzt.(Bild: L. Edler/Rotes Kreuz Stmk)
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Von Steirerkrone

Nach mehreren tödlichen Motorradunfällen in der Steiermark in jüngster Zeit wurden auch am Freitag wieder mehrere Biker verletzt, zwei von ihnen schwer. Die Vorfälle ereigneten sich in den Bezirken Graz-Umgebung, Liezen und Voitsberg.

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Schon im Frühverkehr krachte es zum ersten Mal. Eine 17-jährige Pkw-Lenkerin übersah in Judendorf-Straßengel nördlich von Graz gegen 7.40 Uhr beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden Motorradlenker, die Fahrzeuge kollidierten. Der 30-Jährige stürzte und wurde unbestimmten Grades verletzt, er wurde ins UKH Graz eingeliefert.

Oberösterreicher von rechts abbiegendem Pkw gestreift
Schwer verletzt wurde rund drei Stunden später ein 70-jähriger Biker, ebenfalls bei einer Kollision mit dem Pkw einer jungen Lenkerin. Die 18-Jährige aus dem Bezirk Liezen wollte gegen 10.45 Uhr auf der B146 nach rechts Richtung Untergrimming abbiegen, aus unbekannter Ursache wurde der nachkommende Motorradlenker aus Oberösterreich vom Pkw gestreift. Er kam zu Sturz und wurde nach der Erstversorgung vom Notarzthubschrauber C14 ins DKH Schladming geflogen.

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Hubschraubereinsatz auch auf B70
Kurz nach Mittag mussten dann auch die Einsatzkräfte in der Weststeiermark zu einem Motorradunfall ausrücken. Ein 63-jähriger Biker war auf der B70 im Gemeindegebiet von Edelschrott aus unbekannter Ursache mit dem entgegenkommenden Pkw eines 61-Jährigen kollidiert. Er stürzte und blieb neben der Fahrbahn in einer Böschung liegen. Nach der Erstversorgung wurde der 63-Jährige mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz gebracht, der Pkw-Lenker blieb unverletzt. Die B70 war im Bereich der Unfallstelle von 13.15 Uhr bis 14.35 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

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