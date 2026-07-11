Den Bibern geht es jetzt an den Kragen

„Der Biber bleibt eine geschützte Art und fixer Bestandteil unserer Natur. Gleichzeitig müssen wir dort rasch handeln können, wo Schäden entstehen oder die Sicherheit von Menschen und Infrastruktur gefährdet wird. Genau diesen Weg geht die neue Verordnung“, betont Naturschutz-Landesrätin Susanne Rosenkranz.