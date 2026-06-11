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Gelockerte Regelung

Steiermark: Neue Biber-Verordnung polarisiert

Steiermark
11.06.2026 14:27
Bis zu 84 Tiere dürfen künftig pro Saison „entnommen“ werden.
Bis zu 84 Tiere dürfen künftig pro Saison „entnommen“ werden.(Bild: BirdLife Österreich)
Porträt von Barbara Winkler
Von Barbara Winkler

Die blau-schwarze Landesregierung hat am Donnerstag die angekündigte Biber-Verordnung für die Steiermark beschlossen. Sie soll den Umgang mit Konflikten zwischen Mensch und Biber rechtssicher regeln. Entnahmen von Tieren sind künftig unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Kritik ist vorprogrammiert.

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Mit der neuen Verordnung reagiert das Land laut Aussendung auf die gestiegene Biberpopulation und die damit verbundenen Konflikte mit Hochwasserschutzanlagen, Infrastruktur, Landwirtschaft und Wasserkraft. Vorrang haben laut Verordnung Präventionsmaßnahmen wie Beratung, Schutzvorrichtungen oder technische Sicherungen. Erst wenn diese keinen Erfolg bringen, können weitere Schritte bis hin zu Entnahmen geprüft werden.

„Vernünftiges Miteinander“
„Der Biber ist ein wichtiger Bestandteil unserer heimischen Natur und erfüllt wertvolle Funktionen im Ökosystem. Gleichzeitig führt die steigende Population zunehmend zu Konflikten mit Hochwasserschutzanlagen, kommunaler Infrastruktur, ausgewählten landwirtschaftlichen Flächen oder Wasserkraftanlagen. Mit der neuen Verordnung schaffen wir einen klaren Rahmen für ein vernünftiges Miteinander von Mensch und Biber“, sagt Naturschutzlandesrat Hannes Amesbauer (FPÖ).

Daten und Fakten

  • Bislang waren Tötungen von Bibern in der Steiermark nur nach behördlicher Ausnahmegenehmigung im Einzelfall möglich.
  • Mit der nun beschlossenen Biber-Verordnung werden Entnahmen unter festgelegten Voraussetzungen und innerhalb eines jährlichen Kontingents von 84 Tieren erleichtert.
  • Naturschutzorganisationen sehen darin eine Aufweichung des bisherigen Artenschutzes, die Landesregierung spricht von mehr Rechtssicherheit und einem rascheren Konfliktmanagement.

Entnahmen sind laut Verordnung nur zwischen 1. September und 31. März zulässig und auf maximal 84 Tiere pro Jahr begrenzt. Die Regelung soll zudem laufend evaluiert werden.

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Kritik kam von Naturschutzorganisationen, auf politischer Ebene allen voran von den Grünen, die sich bereits im April bei der Präsenstation des neuen Regelwerks zu Wort meldeten. Klubobfrau Sandra Krautwaschl sieht die Verordnung als Teil einer generellen Abkehr vom Naturschutz. „Der Biber ist ein Verbündeter. Er schafft Lebensräume, hält Wasser in der Landschaft und schützt uns vor Hochwasser und Trockenheit. Gerade in Zeiten der Klimakrise brauchen wir diese natürlichen Helfer mehr denn je – und keine neuen Abschussquoten“, so Krautwaschl.

Die Grünen fordern stattdessen einen stärkeren Fokus auf Prävention und Beratung. „Ein gutes Zusammenleben mit Wildtieren entsteht nicht durch Abschüsse, sondern durch kluge Lösungen. Prävention, Beratung und Unterstützung für Betroffene müssen im Mittelpunkt stehen“, betont Krautwaschl.

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