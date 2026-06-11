Steiermark: Neue Biber-Verordnung polarisiert

Kritik kam von Naturschutzorganisationen, auf politischer Ebene allen voran von den Grünen, die sich bereits im April bei der Präsenstation des neuen Regelwerks zu Wort meldeten. Klubobfrau Sandra Krautwaschl sieht die Verordnung als Teil einer generellen Abkehr vom Naturschutz. „Der Biber ist ein Verbündeter. Er schafft Lebensräume, hält Wasser in der Landschaft und schützt uns vor Hochwasser und Trockenheit. Gerade in Zeiten der Klimakrise brauchen wir diese natürlichen Helfer mehr denn je – und keine neuen Abschussquoten“, so Krautwaschl.