Steiermark: Neue Biber-Verordnung polarisiert

Die blau-schwarze Landesregierung hat am Donnerstag die angekündigte Biber-Verordnung für die Steiermark beschlossen. Sie soll den Umgang mit Konflikten zwischen Mensch und Biber rechtssicher regeln. Entnahmen von Tieren sind künftig unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Kritik ist vorprogrammiert.
Mit der neuen Verordnung reagiert das Land laut Aussendung auf die gestiegene Biberpopulation und die damit verbundenen Konflikte mit Hochwasserschutzanlagen, Infrastruktur, Landwirtschaft und Wasserkraft. Vorrang haben laut Verordnung Präventionsmaßnahmen wie Beratung, Schutzvorrichtungen oder technische Sicherungen. Erst wenn diese keinen Erfolg bringen, können weitere Schritte bis hin zu Entnahmen geprüft werden.
„Vernünftiges Miteinander“
„Der Biber ist ein wichtiger Bestandteil unserer heimischen Natur und erfüllt wertvolle Funktionen im Ökosystem. Gleichzeitig führt die steigende Population zunehmend zu Konflikten mit Hochwasserschutzanlagen, kommunaler Infrastruktur, ausgewählten landwirtschaftlichen Flächen oder Wasserkraftanlagen. Mit der neuen Verordnung schaffen wir einen klaren Rahmen für ein vernünftiges Miteinander von Mensch und Biber“, sagt Naturschutzlandesrat Hannes Amesbauer (FPÖ).
Entnahmen sind laut Verordnung nur zwischen 1. September und 31. März zulässig und auf maximal 84 Tiere pro Jahr begrenzt. Die Regelung soll zudem laufend evaluiert werden.
Kritik kam von Naturschutzorganisationen, auf politischer Ebene allen voran von den Grünen, die sich bereits im April bei der Präsenstation des neuen Regelwerks zu Wort meldeten. Klubobfrau Sandra Krautwaschl sieht die Verordnung als Teil einer generellen Abkehr vom Naturschutz. „Der Biber ist ein Verbündeter. Er schafft Lebensräume, hält Wasser in der Landschaft und schützt uns vor Hochwasser und Trockenheit. Gerade in Zeiten der Klimakrise brauchen wir diese natürlichen Helfer mehr denn je – und keine neuen Abschussquoten“, so Krautwaschl.
Die Grünen fordern stattdessen einen stärkeren Fokus auf Prävention und Beratung. „Ein gutes Zusammenleben mit Wildtieren entsteht nicht durch Abschüsse, sondern durch kluge Lösungen. Prävention, Beratung und Unterstützung für Betroffene müssen im Mittelpunkt stehen“, betont Krautwaschl.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.