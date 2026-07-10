„Fleißige Biber“ machen den Bauern Sorgen

Gleichzeitig halten die Bauwerke Wasser länger in der Landschaft, fördern die Grundwasserbildung und können bei Starkregen sowie Trockenperioden die Folgen von Extremwetter abmildern. Aus Sicht des Naturschutzes sollte daher der Fokus auf einem gezielten Konfliktmanagement und wirksamen Präventionsmaßnahmen liegen – und nicht auf einer stärkeren Regulierung der Bestände.