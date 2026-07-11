Freche Mieze trickst sich durchs Märchenland

Schicke Stiefel, eleganter Hut, freches Mundwerk, Mut und Herzensgüte: Der gestiefelte Kater trickst sich durchs Märchenland – ab Sonntag bei den Burghofspielen.
Wer einen Kater erbt, wie Müllerssohn Hans, kann überrascht werden, zumindest wenn es der Kater faustdick hinter den Ohren hat und sehr, sehr schlau ist – wie der Kater mit den schicken Stiefeln im Märchen.
Diese Geschichte, die durch die Brüder Grimm bekannt geworden ist, haben Christian Krall und Hannes Grabner für die Friesacher Burghofspiele überarbeitet, aufgefrischt und mit Häppchen von Humor garniert.
Während Grabner in die Stiefel gesprungen ist, um den frechen Kater zu spielen, sich durchs Märchenland zu tricksen, den König zu beeindrucken, seinen Herrn, den Müllerssohn Hans, als edlen Grafen auszugeben – und plötzlich vor dem mächtigen Zauberer steht, hat Krall das kecke Märchenstück für Bühne in Szene gesetzt.
Tanz, Musik und Schauspiel
Nicht fehlen dürfen der Tanz – Chiara Pichorner choreographiert das sechsköpfige Tanzensemble vom St. Veiter Art & Dance Center – und die Musik von Matthias Ortner.
Warum der König oft zornig weint, was die Räuberbande vorhat, warum der Zauberer mit der Wirtin in der Schenke zur flotten Mieze sprechen will, erfahren Theaterfreunde ab drei Jahren beim Bühnenspaß „Der gestiefelte Kater“.
Premiere feiern die Burghofspiele mit dieser Produktion der seit 1982 beliebten „Märchensonntage“ am Sonntag, 12. Juli (18 Uhr), im Stadtsaal Friesach; Vorstellungen auch am 19. Juli und 2. August (jeweils 18 Uhr) sowie am 9. und 16. August (jeweils um 15 und um 18 Uhr). Karten gibt es bei Ö-Ticket und an der Abendkassa.
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