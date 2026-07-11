Freche Mieze trickst sich durchs Märchenland

Premiere feiern die Burghofspiele mit dieser Produktion der seit 1982 beliebten „Märchensonntage“ am Sonntag, 12. Juli (18 Uhr), im Stadtsaal Friesach; Vorstellungen auch am 19. Juli und 2. August (jeweils 18 Uhr) sowie am 9. und 16. August (jeweils um 15 und um 18 Uhr). Karten gibt es bei Ö-Ticket und an der Abendkassa.