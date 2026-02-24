Kelly Osbourne kritisiert „widerliche“ Bodyshamer

„Ich tue mein Bestes“

Bereits im vergangenen Jahr hatte Kelly emotional auf Bodyshaming reagiert, das sie nach dem Tod ihres Vaters traf. In einem inzwischen gelöschten Video sagte sie: „An die Leute, die glauben, sie seien lustig mit Kommentaren wie, bist du krank oder hör auf mit Ozempic, du siehst nicht richtig aus. Mein Vater ist gestorben, und ich tue mein Bestes.“ Die Britin fügte hinzu: „Das Einzige, wofür ich gerade lebe, ist meine Familie. Ich entscheide mich, die schönen Seiten meines Lebens zu teilen – nicht die traurigen. Also an diese Leute: Verp***t euch.“