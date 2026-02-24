Vorteilswelt
Mutige Worte

Kelly Osbourne kritisiert „widerliche“ Bodyshamer

Society International
24.02.2026 16:00
Kelly Osbourne wird im Netz oft aufs Widerlichste kritisiert. Jetzt hat sie reagiert!
Kelly Osbourne wird im Netz oft aufs Widerlichste kritisiert. Jetzt hat sie reagiert!(Bild: EPA/CHRIS TORRES)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Kelly Osbourne hat „widerliche“ Bodyshamer scharf verurteilt, nachdem ein Troll ihr Aussehen mit einer „Leiche“ verglichen hatte. Die 41-jährige TV-Persönlichkeit – deren Vater Ozzy Osbourne im vergangenen Jahr im Alter von 76 Jahren starb – betonte, dass „niemand eine solche Art von Missbrauch verdient“. 

0 Kommentare

Kelly teilte den fiesen Kommentar in ihrer Instagram-Story. Dieser lautete: „Sieht aus wie eine Leiche … sie ist viel zu dünn und zerbrechlich … sieht aus, als würde sie bald ihren Vater sehen.“

Die Musikerin schrieb dazu: „Ich kann buchstäblich nicht glauben, wie widerlich manche Menschen wirklich sind! Niemand verdient so etwas!“ Zusätzlich postete sie ein Zitat: „Auch das wird vorübergehen – aber heilige Sch***e.“

Kelly Osbourne – im Bild bei der diesjährigen Grammy-Verleihung – hat auf fiese Kommentare ...
Kelly Osbourne – im Bild bei der diesjährigen Grammy-Verleihung – hat auf fiese Kommentare reagiert.(Bild: AFP/AMY SUSSMAN)

„Ich tue mein Bestes“
Bereits im vergangenen Jahr hatte Kelly emotional auf Bodyshaming reagiert, das sie nach dem Tod ihres Vaters traf. In einem inzwischen gelöschten Video sagte sie: „An die Leute, die glauben, sie seien lustig mit Kommentaren wie, bist du krank oder hör auf mit Ozempic, du siehst nicht richtig aus. Mein Vater ist gestorben, und ich tue mein Bestes.“ Die Britin fügte hinzu: „Das Einzige, wofür ich gerade lebe, ist meine Familie. Ich entscheide mich, die schönen Seiten meines Lebens zu teilen – nicht die traurigen. Also an diese Leute: Verp***t euch.“

Der Clip wurde später während eines Interviews mit ihrer Mutter Sharon Osbourne gezeigt, die ihre Tochter verteidigte. „Sie hat recht. Sie hat ihren Vater verloren. Sie kann momentan nicht richtig essen“, nahm sie Kelly in Schutz.

Lesen Sie auch:
Kelly Osbourne hat seit dem Tod ihres Vaters sichtlich abgenommen. Dass sie dafür kritisiert ...
Nach fieser Kritik
Kelly Osbourne: „Hört auf! Mein Vater ist tot!“
11.12.2025
„Vermisse dich, Daddy“
Sharon & Kelly Osbourne: Rührendes Tribut an Ozzy
04.12.2025

Offener Umgang mit Problemen
In der Vergangenheit hat die Osbourne-Tochter offen über ihre Gewichts- und Körperbildprobleme gesprochen. 2025 enthüllte sie gegenüber „People“: „Ich war drogenabhängig, Alkoholikerin, ein komplettes Chaos – aber ich habe mehr Hass für mein Übergewicht bekommen als für alles andere. Das ist verrückt.“

Society International
24.02.2026 16:00
