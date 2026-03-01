Kelly Osbourne platzt nach Brit Awards der Kragen

Es sollte ein Abend für ihren verstorbenen Vater Ozzy Osbourne werden. Doch nach ihrem Auftritt bei den Brit Awards in Manchester wurde Kelly Osbourne mit fiesen Kommentaren regelrecht überhäuft. So sehr, dass sich die 41-Jährige jetzt auf Instagram gegen die Bodyshamer zur Wehr setzt.
Gemeinsam mit Mama Sharon nahm Kelly Osbourne am Samstagabend den Preis für das Lebenswerk von Ozzy Osbourne entgegen. Doch nach dem Auftritt, der eigentlich als ein rührender Tribut für den im letzten Jahr verstorbenen Schock-Rocker gedacht war, hagelte es für die 41-Jährige jede Menge gehässiger Kommentare im Netz.
„Mich zu treten, wenn ich am Boden bin“
Doch die Bodyshamer, die es auf die schmale Figur der Promi-Tochter abgesehen hatten, machten die Rechnung ohne Kelly. Die trat in ihrer Instagram-Story nämlich zum Gegenschlag an. „Es ist besonders grausam, jemanden zu verletzen, der offensichtlich gerade etwas durchmacht“, schrieb sie dort an die Internet-Trolle gerichtet.
Und weiter: „Mich zu treten, wenn ich am Boden bin, meinen Schmerz anzuzweifeln, meine Probleme als Klatsch zu verbreiten und mir den Rücken zuzukehren, wenn ich Unterstützung und Liebe am meisten brauche“, fügte der ehemalige Reality-Star hinzu. „Nichts davon zeugt von Stärke, es offenbart lediglich einen tiefgreifenden Mangel an Mitgefühl und Charakter.“
„Werde mich nicht länger so entmenschlichen lassen“
Denn sie durchlebe gerade „die schwerste Zeit meines Lebens“, unterstrich Osbourne in ihrer Botschaft. Und eigentlich sollte sie sich gar nicht verteidigen müssen. „Aber ich werde mich nicht länger so entmenschlichen lassen“, feuerte sie in Richtung ihrer Kritiker.
Es ist nicht das erste Mal, dass Kelly Osbourne gegen Bodyshaming ins Feld zieht. Erst kürzlich teilte sie ebenfalls in ihrer Instagram-Story fiese Kommentare aus dem Netz. Unter anderem, dass sie „wie eine Leiche“ aussehe oder es so anmute, als ob Kelly „bald ihren Vater wiedersehen“ werde.
„Sie kann momentan nicht richtig essen“
„Ich kann buchstäblich nicht glauben, wie widerlich manche Menschen wirklich sind! Niemand verdient so etwas!“, kommentierte Osbourne diese grässlichen Nachrichten. Zusätzlich postete sie ein Zitat: „Auch das wird vorübergehen – aber heilige Sch***e.“
Ozzy Osbourne starb am 22. Juli des letzten Jahres. Für die Familie ein Schock. Doch ganz besonders setzt der Tod Tochter Kelly zu, wie auch ihre Mutter Sharon schon im letzten Jahr verriet. „Sie hat ihren Vater verloren. Sie kann momentan nicht richtig essen“, nahm diese Kelly in Schutz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.