Kirk-Attentäter gestand in Chat: „Das war ich“

Robinson bedankte sich „für die gute Zeit“

Robinson habe zudem weiter geschrieben: „Ich ergebe mich bald über einen Freund an die Polizei. Danke für die gute Zeit und das Lachen, ihr wart alle großartig – danke für alles.“ Erst am nächsten Morgen habe der 22-Jährige eine Antwort von einem Mitglied der Chatgruppe erhalten. „Betet für Tyler und für seine Reue. Auch wenn Charlie Kirks Politik für einige inakzeptabel war, bitte ich darum, dass wir alle für ihn und seine Familie ein Gebet sprechen in diesen verwirrenden Zeiten“, reagierte jemand im Chat auf das Geständnis.