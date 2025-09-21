Kirk-Trauerfeier wird gesichert wie Super Bowl

Strenge Sicherheitsmaßnahmen

Die Veranstalter halten bei dem Event eine Sicherheitsstufe ein, die sonst bei Großevents wie dem Super Bowl oder dem New-York-Marathon gilt. Es sind Tausende Agenten des Secret Service im Einsatz, mit der örtlichen Polizei wurde ein Schutzplan ausgearbeitet. Es gibt eine Flugverbotszone, Scharfschützen auf Dächern, Magnetometern bei Sicherheitsschleusen sollen versteckte Waffen aufspüren. Das Podium ist mit Panzerglas gesichert.