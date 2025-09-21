Vorteilswelt
Kirk-Trauerfeier wird gesichert wie Super Bowl

Ausland
21.09.2025 17:33

Die Trauerfeier für den rechtsradikalen US-Aktivisten Charlie Kirk hat begonnen – und es ist ein Mega-Event mit 100.000 erwarteten Anhängern. Auch der US-Präsident soll eine Rede halten – es wurden ähnlich strenge Sicherheitsvorkehrungen wie für das Super-Bowl-Finale getroffen.

Das Gedenken findet im State Farm Stadium Glendale im US-Bundesstaat Arizona statt, das von Kirk gegründete Turning Point USA überträgt die Trauerfeier live (siehe oben). Kirks Witwe Erika, US-Präsident Donald Trump und Vizepräsident JD Vance werden Reden halten. 

Die Trauerfeier findet im State Farm Stadium Glendale im US-Bundesstaat Arizona statt.
Die Trauerfeier findet im State Farm Stadium Glendale im US-Bundesstaat Arizona statt.(Bild: AFP/PATRICK T. FALLON)

Gäste sollen Farben der Nationalflagge tragen
Auch Trumps ältester Sohn Don Jr. wird der Trauerfeier beiwohnen – er stand dem getöteten Aktivisten sehr nahe. Die Besucher wurden aufgefordert, den Dresscode „Sunday Best – Red, White, or Blue“ zu befolgen, als festliche Sonntagskleidung in den Farben der Nationalflagge. Es treten christliche Musiker und Prediger aus dem evangelikalen Spektrum auf. 

Auf der Website von Turning Point USA haben sich sogar 200.000 Menschen für die Veranstaltung angemeldet – das wäre doppelt so hoch wie die Schätzung, die die Polizei zuvor veröffentlicht wurde. Das Stadium bietet laut eigenen Angaben Platz für 63.000 Personen und kann um weitere 10.000 erweitert werden.

Charlie Kirk wurde am 10. September durch einen einzigen Schuss in den Hals getötet.
Charlie Kirk wurde am 10. September durch einen einzigen Schuss in den Hals getötet.(Bild: AFP/MELISSA MAJCHRZAK)

Strenge Sicherheitsmaßnahmen
Die Veranstalter halten bei dem Event eine Sicherheitsstufe ein, die sonst bei Großevents wie dem Super Bowl oder dem New-York-Marathon gilt. Es sind Tausende Agenten des Secret Service im Einsatz, mit der örtlichen Polizei wurde ein Schutzplan ausgearbeitet. Es gibt eine Flugverbotszone, Scharfschützen auf Dächern, Magnetometern bei Sicherheitsschleusen sollen versteckte Waffen aufspüren. Das Podium ist mit Panzerglas gesichert.

Am Sonntag findet in Arizona eine offizielle Trauerfeier für Charlie Kirk statt.
Kein Wunder, bei den prominenten Gästen aus der US-Politik: Es sollen auch US-Außenminister Marco Rubio, Verteidigungsminister Pete Hegseth, Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr., Vize-Stabschef des Weißen Hauses, Stephen Miller und Geheimdienstchefin Tulsi Gabbard sollen teilnehmen. 

