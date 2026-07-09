Germany Calls
Salzburg Goalie Schlager Set to Move to Bremen!
It looks like he won’t be heading to the desert after all, as initially assumed: According to “Krone,” ÖFB national team goalie Alexander Schlager is set to join SV Werder Bremen in Germany’s Bundesliga! His strong performances at the World Cup in North America seem to have paid off—if not for Austria’s advancement, then at least for the 30-year-old’s career…
At the northern club, which has a near-traditional penchant for signing Austrian soccer players—just think of Andreas Herzog—Schlager will join three other red-white-red players: Marco Friedl, Romano Schmid, and Marco Grüll.
He narrowly misses out on joining Maximilian Wöber, however: The ÖFB national team defender, who was most recently on loan from Leeds, has returned to his parent club…
Werder’s women’s team is very “Austrian”
There’s even more red-white-red on Werder’s women’s team, with five Austrian players—Mariella El Sherif, Julia Magerl, Chiara D’Angelo, Sarah Gutmann, and Lilli Purtscheller—currently under contract.
Change Only if the Race for the No. 1 Spot Is Open
As for Schlager, the ÖFB national team goalkeeper is likely to face competition for the No. 1 spot in Werder’s goal. This is because Bremen recently signed 24-year-old Estonian national team goalkeeper Karl Hein from Arsenal for a transfer fee of around 3 million euros.
According to “Sky Sport,” Schlager reportedly agreed to the move only on the condition that the race for the No. 1 spot remains open and that he isn’t designated as the backup goalkeeper from the start...
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