„Kleb ich den Kuckuck aufs Handy, kippt Stimmung“

Sie sagten, es ist das ungute Gefühl, dass man nicht weiß, was hinter der Tür ist.

Einmal fanden wir Schlangen, und das Terrarium war offen – zum Glück war es so kalt in der Wohnung, dass sie sich nicht rührten. Vermüllte Wohnungen oder welche, in denen Drogen-Spritzen herumliegen, sind nicht selten. Ich ziehe nie die Schuhe aus. Außerdem schaue ich mir genau an, wie die Wege zur Tür sind – und dass diese nicht verschlossen wird. Als Fluchtweg im Notfall.