Gerichtsvollzieher hatte verbotene Begierden

Seine Karriere hat er schon mit seinen Übergriffen und „Wünschen“ während des Dienstes ruiniert, jetzt findet sich ein Gerichtsvollzieher selbst in den Mühlen der Justiz wieder. Denn ein mutmaßliches Opfer ließ sich das Treiben nicht gefallen und inzwischen belasten schon zwei weitere Frauen den Mann. Die „Krone“ kennt die Details.