Täter unbekannt

Brand in Villa an Gmundener Esplanade wurde gelegt

Oberösterreich
08.11.2025 16:09
Der Dachstuhl wurde ein Raub der Flammen
Der Dachstuhl wurde ein Raub der Flammen(Bild: FF Gmunden)

Polizei und Landeskriminalamt jagen einen Feuerteufel. Der Unbekannte soll in der Nacht zum Donnerstag am Dachboden einer Gründerzeitvilla am Traunseeufer Brandbeschleuniger verschüttet und angezündet haben. Die Exekutive bittet die Bevölkerung um Hinweise.

0 Kommentare

Ein Brand, der in der Nacht auf Donnerstag eine Gründerzeitvilla an der Esplanade in Gmunden in Oberösterreich schwerbeschädigt hat, ist gelegt worden. Ein Brandmittelspürhund habe angeschlagen, denn es sei Brandbeschleuniger verwendet worden, berichtete Brandermittler Günter Reischl. Beim Motiv herrscht noch Unklarheit.

Der ausgebaute Dachstuhl der Villa am Traunsee brannte völlig ab
Niemand verletzt
Gegen 3 Uhr früh am Donnerstag war das Feuer am Dachboden entdeckt worden. Eine Rauchmeldeanlage hatte die Bewohner in der obersten Etage rechtzeitig geweckt. Sie alarmierten die Feuerwehr und die übrigen Hausbewohner. Verletzt wurde bei dem Brand an recht repräsentativer Adresse niemand.

Hinweise aus der Bevölkerung zum Brandgeschehen werden bei der PI Gmunden unter 059133 4100 oder beim Landeskriminalamt unter 059133 40-3333 entgegengenommen.

