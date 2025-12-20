Verdächtiger schweigt nach verheerender Zündelei

War zu Besuch gewesen

Konkret handelt es sich um einen bis dato unbescholtenen Rumänen (31) aus Wien. Er sei ins Visier der Behörden geraten, weil er in jener Nacht in dem betroffenen Haus in einer Wohnung zu Besuch gewesen war. Ein dringender Tatverdacht gegen ihn bestünde vorerst allerdings nicht. Die Ermittlungen laufen weiter.