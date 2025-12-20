Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gmundner Esplanade

Verdächtiger schweigt nach verheerender Zündelei

Oberösterreich
20.12.2025 07:00
Der brennende Dachstuhl des Hauses war weithin sichtbar
Der brennende Dachstuhl des Hauses war weithin sichtbar(Bild: FF Gmunden)

Ziemlich genau sechs Wochen ist es her, dass der Dachstuhl eines historischen Gmundner Stadthauses und ein geparktes Auto in Flammen aufgingen. Ein Verdächtiger wurde ausgeforscht und einvernommen. Wer aber auf ein umfassendes Geständnis hoffte, wurde enttäuscht: Der 31-Jährige hielt dicht.

0 Kommentare

In der Nacht zum 7. November herrschte in der Stadt Gmunden doppelter Aufruhr: Nicht nur der Dachstuhl eines altehrwürdigen Stadthauses an der Esplanade, sondern auch ein in der Nähe geparktes Auto stand in Flammen.

Verdächtiger einvernommen
Aufgrund der unterschiedlichen Brandorte war schnell klar, dass es sich um Brandlegungen handelte, und tatsächlich: Am Dachboden des Hauses fanden Kriminalisten die Spuren von Brandbeschleunigern. „Am Donnerstag wurde ein Verdächtiger einvernommen, der im Zuge der Ermittlungen in unseren Fokus gerückt ist“, bestätigt LKA-Brandermittler Günter Reischl.

Nicht zu Vorwürfen geäußert
Christoph Weber, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Wels, bremst die Hoffnungen aber ein wenig ein: „Der Mann hat sich zu den Vorwürfen bisher nicht geäußert, sondern vom Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht.“

Lesen Sie auch:
Das Dachgeschoß der Altstadtvilla an der Esplanade wurde beim Brand in der Nacht zum 7. November ...
Krone Plus Logo
Verdächtiger im Visier
Erste Spur nach Großbrand an Gmundner Esplanade
15.12.2025
Krone Plus Logo
Nach Brandstiftung
Sorge, dass Feuerteufel erneut zuschlagen könnte
09.11.2025
Brandstiftung vermutet
Esplanade in Gmunden bleibt weiter gesperrt
07.11.2025

War zu Besuch gewesen
Konkret handelt es sich um einen bis dato unbescholtenen Rumänen (31) aus Wien. Er sei ins Visier der Behörden geraten, weil er in jener Nacht in dem betroffenen Haus in einer Wohnung zu Besuch gewesen war. Ein dringender Tatverdacht gegen ihn bestünde vorerst allerdings nicht. Die Ermittlungen laufen weiter.

Porträt von Constantin Handl
Constantin Handl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
245.716 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
126.310 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
122.733 mal gelesen
Mehr Oberösterreich
Gmundner Esplanade
Verdächtiger schweigt nach verheerender Zündelei
Krone Plus Logo
Ins Leben zurückgeholt
Herzinfarkt mit 14 – heute hat er nur einen Wunsch
Mit Auto kollidiert
Zwei Schülerinnen (15) bei Mopedunfall verletzt
Schwer verletzt
51-Jährige trug bei Sturz mit Scooter keinen Helm
Lebensretter erzählt
„Bin rein in den Teich und hab’ sie rausgeholt“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf