Land distanziert sich von Ehrenzeichen für Gmeiner

Aberkennung von Grünen und SPÖ gefordert

Der 1903 in Au im Bregenzerwald geborenen Schriftstellerin Natalie Beer wurde 1975 das Silberne Ehrenzeichen des Landes verliehen. Beer habe sich der Ehrung als nicht würdig erwiesen, auch von distanzierte sich der Landesehrenzeichenrat. Beer trat 1940 der NSDAP und der Reichsschrifttumskammer bei. Von 1942 bis Kriegsende war sie als Gau-Abteilungsleiterin „Presse-Propaganda der NS-Frauenschaft“ für Tirol-Vorarlberg tätig und galt damit als eine der ranghöchsten Nationalsozialistinnen in Vorarlberg. Nach dem Ende des Hitler-Regimes etablierte sich Beer als Schriftstellerin und Dichterin, distanzierte sich aber nicht vom nationalsozialistischen Gedankengut. Grüne und SPÖ forderten diesen Herbst mehrfach die Aberkennung ihrer Ehrung, was allerdings eine Gesetzesänderung erfordern würde.