Leony: Album Release, Tour und Popstar-Leben

Nun steht ihr zweites Album „Oldschool Love“ in den Startlöchern und auf dieses ist die Sängerin ziemlich stolz: „Ich habe viel Liebe und viel Zeit mit meinem Team in das Album gesteckt. Es sind sehr viele persönliche Songs drauf, sehr viele private und persönliche Geschichten“, so die Sängerin zur „Krone“. Auf die Frage, ob es einen bestimmten Song von dem Album gibt, welcher ihr besonders am Herzen liegt, antwortet sie mit: „Grundsätzlich liebe ich alle, aber am meisten das Stück ,Oldschool Love´. Dieser ist inspiriert von meinen Eltern und von deren Beziehung. Die sind nämlich seit 33 Jahren verheiratet und sind noch immer frisch verliebt“.