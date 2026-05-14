Zahl minderjähriger Psychiatrie-Patienten steigt

Zu lange Wartezeiten

Dabei gibt es aber Unterschiede zwischen West- und Ostösterreich. Während in Tirol und Co. die durchschnittliche Unterbringungsdauer 7,8 Tage beträgt, sind es im Osten mit Wien mit 13,77 Tage fast doppelt so viele. Dennoch wird ein Drittel der Patienten laut einer Prüfung der Volksanwaltschaft zu früh entlassen.