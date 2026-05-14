Zahl minderjähriger Psychiatrie-Patienten steigt

Soziale Medien, Kriege, Nachwirkungen der Pandemie – mehr Kinder und Jugendliche benötigen psychiatrische Behandlung. Weil die ambulante Versorgung inadäquat ist, werden immer mehr stationär untergebracht.
Die Covid-Pandemie hat in vielen Bereichen ihre Spuren hinterlassen, allen voran aber beim Thema psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Laut dem Vertretungsnetz stiegen die Unterbringungszahlen dieser Altersgruppe in Psychiatrien seit 2019 um 36 Prozent an.
Die Zahl der minderjährigen Patienten stieg landesweit von 1165 (2019) auf 1305 (2025). Drei Viertel der im Vorjahr untergebrachten Kinder und Jugendlichen sind Mädchen.
„Steigende Belastungen für Kinder und Jugendliche und viel zu geringe Ressourcen im niedergelassenen Bereich führen zu immer häufigeren Aufnahmen im Krankenhaus“, erklärt Bernhard Rappert, Fachbereichsleiter der Patientenanwaltschaft.
Hinzu kommt: Auch das stationäre Angebot sei überlastet, weshalb vor allem junge Patienten aufgrund des enormen Bettendrucks zu früh entlassen werden würden. Damit steigt das Risiko auf erneute Aufnahme. Besonders brisant: Aufgrund fehlender Kapazitäten werden Minderjährige zum Teil auf Erwachsenenstationen untergebracht.
Zu lange Wartezeiten
Dabei gibt es aber Unterschiede zwischen West- und Ostösterreich. Während in Tirol und Co. die durchschnittliche Unterbringungsdauer 7,8 Tage beträgt, sind es im Osten mit Wien mit 13,77 Tage fast doppelt so viele. Dennoch wird ein Drittel der Patienten laut einer Prüfung der Volksanwaltschaft zu früh entlassen.
Nach der Entlassung folgt die nächste Hürde, denn die Wartezeit auf einen geeigneten Therapieplatz betrage oft Monate. Wer einen Termin bei einem der 16 Kinder- und Jugendpsychiater mit Kassenvertrag in Wien benötigt, wartet laut Ärztekammer rund 90 Tage (Stand 2024). In Akutfällen zu lange, alleine im AKH landen pro Jahr 200 Jugendliche nach einem Suizidversuch.
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