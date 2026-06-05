53-jähriger Autodieb in Salzburg festgenommen

Ein Auto und eine Bankomatkarte hatte ein 53-Jähriger in Vöcklabruck im angrenzenden Oberösterreich gestohlen. Jetzt wurde er von der Salzburger Polizei festgenommen und in die Justizanstalt Puch-Urstein eingeliefert.
Der 53-Jährige entwendete das Auto am 23. Mai mit einem gestohlenen Schlüssel. Zudem hob er mit der Bankomatkarte des 61-jährigen Opfers des Diebstahls gleich mehrmals Geld ab.
Bei der Festnahme in Salzburg zeigte sich der Beschuldigte geständig. Für ihn ging es in die Jusizanstalt nach Puch-Urstein.
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