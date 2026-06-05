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Gestohlener Schlüssel

53-jähriger Autodieb in Salzburg festgenommen

Salzburg
05.06.2026 15:30
Symbolbild
Symbolbild(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Ein Auto und eine Bankomatkarte hatte ein 53-Jähriger in Vöcklabruck im angrenzenden Oberösterreich gestohlen. Jetzt wurde er von der Salzburger Polizei festgenommen und in die Justizanstalt Puch-Urstein eingeliefert.

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Der 53-Jährige entwendete das Auto am 23. Mai mit einem gestohlenen Schlüssel. Zudem hob er mit der Bankomatkarte des 61-jährigen Opfers des Diebstahls gleich mehrmals Geld ab. 

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Bei der Festnahme in Salzburg zeigte sich der Beschuldigte geständig. Für ihn ging es in die Jusizanstalt nach Puch-Urstein.

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