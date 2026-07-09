Gasschatz für Österreich im Schwarzen Meer

Kleines Stück Pipeline fehlt noch

Insgesamt könnte sich durch diese neue Gasquelle ein Milliarden-Vorteil ergeben. Granig: „Unter normalen Marktbedingungen könnte rumänisches Pipelinegas gegenüber einem Großteil der heutigen Gasimporte um zehn bis 20 Prozent günstiger sein, in Phasen hoher Flüssiggas-Preise sogar um 20 bis 30 Prozent.“ Um die Mengen zu beziehen, fehlt noch ein kleines Stück der Pipeline in Ungarn, die Kosten betragen rund 300 Millionen Euro.