Electric Love Festival streicht Avaion aus Line-up

Schwere Vorwürfe gegen den deutschen DJ Avaion haben Folgen für das Electric Love Festival: Die Veranstalter strichen den Künstler aus dem Line-up für 2026. Anlass sind öffentlich gewordene Anschuldigungen aus seinem privaten Umfeld, die laut Festival strafrechtliche Relevanz haben sollen.
Der deutsche DJ und Produzent Avaion wird nicht beim Electric Love Festival 2026 auftreten. Das teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Hintergrund sind schwere öffentliche Anschuldigungen im Zusammenhang mit einer früheren Beziehung des Deutschen.
Auslöser sind ein mehr als einstündiges YouTube-Video sowie ein Instagram-Statement einer Frau, die angibt, die Ex-Partnerin des Künstlers zu sein. Darin erhebt sie schwere Vorwürfe, unter anderem wegen Missbrauchs, Vergewaltigung, körperlicher Gewalt, Bedrohung, Stalking, Manipulation und Betrug.
Wie das Electric Love weiter mitteilte, hätten die Anschuldigungen strafrechtliche Relevanz und würden eine Grenze überschreiten, die nicht akzeptiert werden könne. Daher habe man entschieden, Avaion nicht auftreten zu lassen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.