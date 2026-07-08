Messi macht‘s möglich ++ Nächster Zverev-Triumph?

Argentinien wahrt die Chance auf die WM-Titelverteidigung, Alexander Zverev steht zum ersten Mal im Viertelfinale von Wimbledon und bei der Tour de France übernimmt ein Überraschungsmann die Gesamtführung – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Mittwoch, dem 8. Juli.