Ohne Geweih: Elch „Emil“ wieder gesichtet

„Emil“ ist wohlauf

Am Ende wurde er schließlich in Oberösterreich betäubt, um in die Nähe des tschechischen Nationalparks Sumava gebracht zu werden, wo sich Artgenossen aufhalten. Jetzt, Monate später, ist klar: „Emil" lebt – und scheint sich in den Wäldern des Nationalparks sehr wohlzufühlen.