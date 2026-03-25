Ohne Geweih: Elch „Emil“ wieder gesichtet

Monatelang war es ruhig um Österreichs wohl bekanntesten Elch – jetzt ist „Emil“ endlich wieder aufgetaucht. Neue Videos aus dem Nationalpark Sumava im Böhmerwald zeigen den beliebten Elch wieder in freier Wildbahn. Besonders auffällig: „Emil“ ist aktuell ohne Geweih unterwegs.
„Gute Nachrichten aus Sumava. Emil geht es gut. Heute Morgen ist er nach dem Winter aufgetaucht“, schreibt das Nationalpark Sumava auf Instagram. Auf dem aktuellen Video wirkt „Emil“ ruhig und entspannt, fast so, als hätte er sich in seinem neuen Zuhause längst eingelebt.
Elche werfen Geweih im Winter ab
Was auf den ersten Blick ungewöhnlich wirkt, ist allerdings völlig normal. Elche werfen ihr Geweih im Winter ab, erst im Frühjahr beginnt es langsam wieder nachzuwachsen.
Star im Internet
Im vergangenen Sommer hatte „Emil“ für Schlagzeilen im ganzen Land gesorgt. Denn der junge Elch wanderte aus Tschechien nach Niederösterreich und hielt Einsatzkräfte, Bahn und Bevölkerung gleichermaßen auf Trab.
Immer wieder tauchte er plötzlich irgendwo auf, sorgte für Straßensperren und sogar für Probleme im Bahnverkehr. Gleichzeitig wurde er auf Social Media zum Star – Fotos und Videos verbreiteten sich rasant, ganz Österreich fieberte bei seinen Wanderungen mit. Teilweise wurden sogar Liveticker zu seiner Reise erstellt.
„Emil“ ist wohlauf
Am Ende wurde er schließlich in Oberösterreich betäubt, um in die Nähe des tschechischen Nationalparks Sumava gebracht zu werden, wo sich Artgenossen aufhalten. Jetzt, Monate später, ist klar: „Emil" lebt – und scheint sich in den Wäldern des Nationalparks sehr wohlzufühlen.
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