Svazek-Stellvertreterin legt Mandat zurück

Daher ziehe sie sich aus allen Funktionen zurück. „Auch, wenn es sich beim Seniorenring um eine statutarisch unabhängige Vorfeldorganisation handelt, die keiner parteiinternen Kontrolle unterliegt, erwarte ich mir von Mandatsträgern und Funktionären der Partei kompromisslose Korrektheit im Umgang mit Fördergeldern“, sagt Landeshauptfrau-Stellvertreterin und FPÖ-Chefin Marlene Svazek. Über Nachfolger im Bundesrat und in der blauen Senioren-Vorfeldorganisation muss die Partei erst entscheiden.