Svazek-Stellvertreterin legt Mandat zurück

Die Salzburger FPÖ-Politikerin Marlies Steiner-Wieser hat am Donnerstag alle ihre politischen Funktionen niedergelegt. Die 62-Jährige war Bundesrätin und Obfrau des Salzburger Seniorenrings. In dieser Funktion ist es zu Ungereimtheiten bei Förderungen des Landes gekommen.
Die Stellvertreterin von Salzburgs FPÖ-Parteiobfrau Marlene Svazek, Marlies Steiner-Wieser, verlässt wegen Ungereimtheiten bei Förderungen des Landes Salzburg für den Salzburger Seniorenring die Politik. Beim Seniorenring handelt es sich um die blaue Senioren-Organisation.
„Betroffen sind Unklarheiten zur Angabe und Anrechnung der Mitgliederzahlen. Sollte es im Zusammenhang mit der Antragstellung zu Fehlern gekommen sein, bedaure ich dies“, erklärte Steiner-Wieser selbst in einer persönlichen Erklärung.
Daher ziehe sie sich aus allen Funktionen zurück. „Auch, wenn es sich beim Seniorenring um eine statutarisch unabhängige Vorfeldorganisation handelt, die keiner parteiinternen Kontrolle unterliegt, erwarte ich mir von Mandatsträgern und Funktionären der Partei kompromisslose Korrektheit im Umgang mit Fördergeldern“, sagt Landeshauptfrau-Stellvertreterin und FPÖ-Chefin Marlene Svazek. Über Nachfolger im Bundesrat und in der blauen Senioren-Vorfeldorganisation muss die Partei erst entscheiden.
