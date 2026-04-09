86 Spiegelscherben schillern über dem Bodensee

„Diese Bühne ist ein Kunstwerk“

Am Mittwoch wurde der Spiegel erstmals in Bewegung gezeigt – wie üblich aber wurden noch nicht alle technischen Raffinessen der Bühne verraten. Verraten hat hingegen Festspiel-Intendantin Lilli Paasikivi, was sie dachte, als man ihr zum ersten Mal von der Idee erzählte, einen riesigen Spiegel auf der Seebühne aufzubauen: „Oh mein Gott, ich will keinen Waldbrand am Pfänder verursachen!“ Die Finnin mit Witz zeigte sich beeindruckt vom Prozess der Ideenfindung bis zur Umsetzung vor Ort. Die Bühne sei ein Kunstwerk. Dieses werden auch heuer wieder tausende Menschen bestaunen, die diesjährige Saison des Spiels auf dem See ist bereits ausverkauft. La Traviata sei eine der beliebtesten Opern überhaupt. Die müsse man einfach in Bregenz erleben, meinte Paasikivi abschließend.