Wie Teilzeit-Jobs Ihre spätere Pension verkleinern

Eine neue Berechnung der Pensionsversicherung zeigt erschreckende Zahlen: Wer längere Zeit in Teilzeit arbeitet, muss im Alter mit dramatischen Einbußen rechnen – bis zu 180.000 Euro weniger Pension im Ruhestand. Besonders betroffen sind Frauen.
Kein Zweifel: Die Entscheidung für einen Teilzeitjob bringt etliche Vorteile, etwa mehr Freizeit, eine bessere Work-Life-Balance, Zeit für Familie und Kinder oder Hobbys. Was viele jedoch unterschätzen, sind die langfristigen finanziellen Konsequenzen im Ruhestand.
Neue Berechnungen der österreichischen Pensionsversicherung (PV), die der „Krone“ vorliegen, offenbaren das enorme Ausmaß der Teilzeitfalle – insbesondere für Frauen, von denen rund die Hälfte in Österreich in Teilzeit arbeitet. Wir zeigen die genaue Kalkulation.
