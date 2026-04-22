Elternteilzeit: Was es zu beachten gilt

Der Einstieg nach einer Karenz muss fristgerecht geplant werden. Es ist empfehlenswert, während der Karenz Kontakt mit der Firma zu halten. Sechs Monate vor Ablauf der Karenz sollte es ein Gespräch mit dem bzw. der Vorgesetzten geben, um die Aufgabenbereiche zu besprechen. Spätestens drei Monate vor Karenzende muss die Elternteilzeit schriftlich, am besten als Einschreiben, gemeldet werden.