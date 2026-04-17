Zwei Kärntner Bestattungen tragen Qualitätssiegel

Als erste und einzige Bestattungsunternehmen Österreichs erhielten die Pax Bestattung und Bestattung Kärnten das ZERT-Qualitätssiegel – eine internationale Zertifizierung.
Nicht nur Bestattungen, auch andere Unternehmen zertifiziert „ZERT“ mit Sitz in Deutschland. Bei der PAX Bestattung und der BKG Bestattung Kärnten wurden Abläufe und Schwerpunkte umfangreich geprüft: von der ersten Kontaktaufnahme der Angehörigen über die Planung und Vorbereitung der Bestattung, die Zeremonie an sich und auch die Nachbetreuung, also die Vermittlung von Ansprechpersonen für die Trauerbewältigung.
Dabei schnitten die beiden Bestattung gut ab: Die Prüfer bestätigten die hohe Qualität. „Es geht uns um eine verlässliche und sichere Unterstützung der Menschen, die sich uns in ihrer schweren Zeit anvertrauen“, so der PAX- & BKG-Geschäftsführer Roman Macher. Die Bestatter wollen traurige Anlässe zu schönen Erinnerungen machen.
„Wir sehen uns in Österreich als Qualitätsführer. Demnach müssen wir uns auch von Zeit zu Zeit ‘von außen‘ betrachten lassen. Dafür haben wir natürlich die strengste Norm, die strengsten Richtlinien gewählt. Dementsprechend stolz sind wir, dass wir nun diese Messgröße haben“, freut sich BKG-Geschäftsführer Walter Egger.
Nächstes Jahr wird wieder geprüft, denn so ein Zertifikat wird nur für ein Jahr verliehen.
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