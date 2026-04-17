Zwei Kärntner Bestattungen tragen Qualitätssiegel

Nicht nur Bestattungen, auch andere Unternehmen zertifiziert „ZERT“ mit Sitz in Deutschland. Bei der PAX Bestattung und der BKG Bestattung Kärnten wurden Abläufe und Schwerpunkte umfangreich geprüft: von der ersten Kontaktaufnahme der Angehörigen über die Planung und Vorbereitung der Bestattung, die Zeremonie an sich und auch die Nachbetreuung, also die Vermittlung von Ansprechpersonen für die Trauerbewältigung.