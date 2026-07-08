Auto auf Abwegen: Alkolenker in „extremer Lage“

Spektakulärer Unfall in der Nacht auf Mittwoch im Tiroler Ötztal: Ein deutscher Autolenker verlor die Kontrolle, kam von der Fahrbahn ab und bretterte über eine steile Grasböschung, ehe das Gefährt in „extremer Seitenlage“ zum Stillstand kam. Eine Polizeistreife bemerkte den Unfall – ein Alkotest verlief positiv.