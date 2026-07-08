Auto auf Abwegen: Alkolenker in „extremer Lage“

Spektakulärer Unfall in der Nacht auf Mittwoch im Tiroler Ötztal: Ein deutscher Autolenker verlor die Kontrolle, kam von der Fahrbahn ab und bretterte über eine steile Grasböschung, ehe das Gefährt in „extremer Seitenlage“ zum Stillstand kam. Eine Polizeistreife bemerkte den Unfall – ein Alkotest verlief positiv.
Ereignet hat sich der Unfall kurz vor 1.30 Uhr. Der 27-jährige Deutsche war laut Polizei mit seinem Pkw auf der Ötztalstraße (B186) talauswärts unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über den Wagen verlor.
Wilder Ritt über Grasböschung
„Bei Längenfeld kam das Fahrzeug von der Straße ab und fuhr mehrere Meter über eine steile Grasböschung, ehe es in extremer Seitenlage zum Stillstand kam. Bei dem Unfall entstand Sachschaden am Fahrzeug sowie Flurschaden“, heißt es vonseiten der Exekutive.
Führerschein abgenommen
Der Lenker blieb offenbar unverletzt. Eine vorbeifahrende Polizeistreife bemerkte den Unfall und führte eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch. Ein Alkotest verlief positiv. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen.
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