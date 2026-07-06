Lkw krachte vor Schutzweg in Auto: Lenker verletzt

Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit hatte am Montagvormittag in Landeck in Tirol schwerwiegende Folgen: Ein Lastwagen krachte auf einen vor einem Schutzweg stehenden Pkw. Der Autofahrer (57) wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht.
Zum folgenschweren Auffahrunfall ist es am Montag gegen 10.30 Uhr auf der Tiroler Straße in Landeck gekommen. „Ein 57-jähriger Österreicher hatte seinen Pkw vor einem Kreisverkehr angehalten, um einer Fußgängerin das Überqueren des Schutzweges zu ermöglichen“, heißt es seitens der Polizei.
Lkw-Lenker bemerkte Auto zu spät
Ein nachfolgender 21-jähriger Lkw-Lenker aus Italien bemerkte den stehenden Wagen aus bislang ungeklärter Ursache zu spät. Der Lastwagen prallte mit voller Wucht gegen das Heck des Pkw.
57-Jährige ins Krankenhaus gebracht
Durch den heftigen Aufprall wurde der 57-jährige Autofahrer verletzt. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde er ins Krankenhaus nach Zams gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.
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