Lkw krachte vor Schutzweg in Auto: Lenker verletzt

Zum folgenschweren Auffahrunfall ist es am Montag gegen 10.30 Uhr auf der Tiroler Straße in Landeck gekommen. „Ein 57-jähriger Österreicher hatte seinen Pkw vor einem Kreisverkehr angehalten, um einer Fußgängerin das Überqueren des Schutzweges zu ermöglichen“, heißt es seitens der Polizei.