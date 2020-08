Instagram-Wahnsinn in den Alpen: Betretungsverbot!

Fotografin klagt: „Instagram ruiniert diese Orte!“

Der Schlegeisstausee in Tirol und das Naturbassin am Königssee in Bayern sind zwei Beispiele für ein weltweites Problem: Orte mit hoher „Instagramability“ locken, erst recht, wenn sie von Social-Media-Promis besucht wurden, immer mehr Fotojäger an, bis ob der vielen Touristen vom einstigen Idyll kaum noch etwas übrig ist. So traf es auch schon Bergseen in Italien, Tempel auf Bali, Aussichtspunkte in Norwegen - und einen giftigen See in Russland. Die italienische Fotografin und Reise-Bloggerin Sara Melotti nutzt für ihre Fotos zwar selber Instagram, geht aber kritisch mit dem Netzwerk um. „Instagram ruiniert diese Orte komplett“, sagt sie. „Es hat sich ein neuer, junger Massentourismus entwickelt. Junge Leute reisen, um Fotos für die sozialen Medien zu machen. Nur um zu zeigen: Ich war hier.“