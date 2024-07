Die besten Instagram-Spots bei uns und weltweit

Wohin der Urlaub geht, das entscheidet längst auch Social Media mit. Laut einer Umfrage des Online-Reiseportals Urlaubspiraten unter 2100 Teilnehmern lassen sich 29 Prozent von Instagram, TikTok und Co. zu ihren Zieldestinationen inspirieren, elf Prozent fahren gar überhaupt nur an Instagram-taugliche Orte. Bei der Generation Z (14 bis 26 Jahre) machen das überhaupt 14 Prozent. Wo muss man als Top-Influencer also gewesen sein?