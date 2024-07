Seilbahn fährt mit Sonnenkraft aufs Zwölferhorn

Betreiber sprechen von einzigartigem Projekt

Von Umweltschützern habe es Bedenken gegeben, die sehe er aber nicht begründet, so Kloiber beim Pressegespräch am Dienstag. In dieselbe Kerbe schlagen die Betreiber. Gebaut wurde auf Stahlpfählen, die zweieinhalb Meter in den Boden ragen. Darauf wurden Photovoltaikmodule installiert – nicht zu sehen vom Wolfgangsee aus, wie die Betreiber betonen. „So eine Anlage, die auf 1500 Metern Seehöhe eine Seilbahn betreibt, gibt es kein zweites Mal auf der Welt“, so Arthur Moser, der Geschäftsführer der Zwölferhorn Seilbahn Gesellschaft.