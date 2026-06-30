Erleben Sie den Disneyhit Vaiana im Kino

Am 10. Juli laden die Cineplexx Kinos im Rahmen des Family Fun Fridays zur Live Action Verfilmung von Disneys Hit „Vaiana“ in die heimischen Kinos. Mit krone.tv können Sie live vor Ort dabei sein.
In der Realverfilmung des Oscar-nominierten Animationsabenteuers folgt Vaiana (Catherine Lagaʻaia) dem Ruf des Ozeans und wagt sich zum ersten Mal über das Riff ihrer Heimatinsel Motunui hinaus. Gemeinsam mit dem berühmt-berüchtigten Halbgott Maui (Dwayne Johnson) begibt sie sich auf eine abenteuerliche Reise über die Weiten des Meeres, um die Zukunft ihres Volkes zu sichern.
Neben Catherine Laga’aia und Dwayne Johnson gehören mit John Tui als Vaianas resolutem Vater Chief Tui, Frankie Adams als lebensfrohe wie willensstarke Mutter Sina sowie Rena Owen als die verehrte Gramma Tala weitere in Neuseeland verwurzelte Darsteller zum Cast.
krone.tv lädt Sie ein dabei zu sein
Am 10. Juli ist in den heimischen Cineplexx Kinos wieder der Family Fun Friday und krone.tv verlost für die folgenden Kinostandorte jeweils 3x3 Tickets
Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 7. Juli, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.