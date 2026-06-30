Erleben Sie den Disneyhit Vaiana im Kino

In der Realverfilmung des Oscar-nominierten Animationsabenteuers folgt Vaiana (Catherine Lagaʻaia) dem Ruf des Ozeans und wagt sich zum ersten Mal über das Riff ihrer Heimatinsel Motunui hinaus. Gemeinsam mit dem berühmt-berüchtigten Halbgott Maui (Dwayne Johnson) begibt sie sich auf eine abenteuerliche Reise über die Weiten des Meeres, um die Zukunft ihres Volkes zu sichern.